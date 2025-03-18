Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Как отправить ребенка в летний лагерь
самозапрет на получение кредита
Снять проклятие
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Эхо несостоявшегося теракта
«Лёгкая кухня» Классические блины
 
 
 
ещё Общество 18.03.2025 09:420 Не просто дата в календаре: как Великие Луки готовятся к 80-летию Победы 18.03.2025 09:530 Жители Псковской области пожелали своим детям зарплату в 200 тысяч рублей 18.03.2025 09:420 Не просто дата в календаре: как Великие Луки готовятся к 80-летию Победы 18.03.2025 09:350 В Госдуму внесут проект о едином стандарте поддержки участников спецоперации 18.03.2025 09:150 Непостоянством молодежи недовольны 16% работодателей Пскова — опрос 18.03.2025 09:000 Мошенники предлагают студентам фиктивные стипендии через Госуслуги
 
 
 
Самое популярное 16.03.2025 15:200 Концерт Олега Митяева отменили в Пскове 13.03.2025 21:464 Жилой комплекс премиум-класса «Великий берег» возведут в Пскове 12.03.2025 08:004 Средняя пенсия в РФ просела ниже трети от зарплаты 16.03.2025 17:570 Полиция устанавливает обстоятельства смерти водителя Skoda Fabia в ДТП на трассе Петербург - Псков 17.03.2025 22:184 Недостроенный кампус ПсковГУ на берегу реки Великой выставили на торги 
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Мошенники предлагают студентам фиктивные стипендии через Госуслуги

18.03.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Мошенники начали использовать новую схему обмана студентов, предлагая им получить стипендию от имени Минобрнауки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию R-Vision.

Жители Псковской области потеряли 4 миллиона рублей из-за телефонных мошенников : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Преступники связываются с учащимися и предлагают актуализировать данные на сайте университета для получения стипендии. Для этого, по их словам, необходимо подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги». Жертвам отправляют через социальные сети заведомо неактивную ссылку для подтверждения, а затем предлагают помощь в авторизации, прося у них пароль и утверждая, что логин у них уже есть.

В результате таких манипуляций жертвы могут получить официальное SMS-уведомление от банка о том, что на их имя открыт кредит, что свидетельствует о краже личных данных.

Эксперты также отмечают, что в последнее время наблюдается всплеск мошенничества, связанного с обманом студентов от лица деканатов. В декабре 2024 года мошенники начали обзванивать студентов, зарегистрированных на портале «Современная цифровая образовательная среда» Минобрнауки, предлагая пройти тестирование или подтвердить учетную запись на «Госуслугах» для продолжения обучения.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где вы планируете провести свой отпуск?
В опросе приняло участие 29 человек
18.03.2025, 10:260 Выставка «Новгородский колорит» откроется в Пскове 19 марта 18.03.2025, 10:190 «Беседка»: О завершении реконструкции «Октября» и других проектах СК «Развитие» 18.03.2025, 10:140 Рояль из наследия семьи Евпраксии Вульф можно увидеть в выставочном зале в «Михайловском» 18.03.2025, 10:050 За год стоимость частных домов в России выросла на 13,2%
18.03.2025, 09:530 Жители Псковской области пожелали своим детям зарплату в 200 тысяч рублей 18.03.2025, 09:420 Не просто дата в календаре: как Великие Луки готовятся к 80-летию Победы 18.03.2025, 09:420 15 человек эвакуировали при пожаре на Октябрьском проспекте в Пскове 18.03.2025, 09:350 В Госдуму внесут проект о едином стандарте поддержки участников спецоперации
18.03.2025, 09:150 Непостоянством молодежи недовольны 16% работодателей Пскова — опрос 18.03.2025, 09:000 Мошенники предлагают студентам фиктивные стипендии через Госуслуги 18.03.2025, 08:400 Мощность кибератак на Россию увеличилась в 3,5 раза за год 18.03.2025, 08:180 Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Печорах
18.03.2025, 08:150 Подростков разрешат привлекать к работе в выходные во время каникул 18.03.2025, 08:000 Государственный долг субъектов РФ снизился на 2,3 процента в 2024 году 18.03.2025, 07:300 Лекцию об истории Николо-Любятовского монастыря прочтут в Пскове 18.03.2025, 07:000 Всемирный день социальной работы отмечают 18 марта
17.03.2025, 23:160 Псковский губернатор и гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» подписали соглашение о сотрудничестве 17.03.2025, 22:250 На фасадах Троицкого собора в Пскове продолжается установка лесов 17.03.2025, 22:184 Недостроенный кампус ПсковГУ на берегу реки Великой выставили на торги  17.03.2025, 22:060 Мемориал в псковской деревне Ершово отремонтируют при устройстве Вечного огня
17.03.2025, 21:470 Десятый этап культурно-образовательного кластера «Город мастеров» завершился в Печорах и Пскове 17.03.2025, 21:400 На участке трассы Р-23 из-за ремонтных работ 18 марта ограничат скорость движения 17.03.2025, 21:220 Момент столкновения на Октябрьской площади в Пскове попал на видео 17.03.2025, 21:130 Белый дом: Россия и США как никогда близки к достижению мира на Украине
17.03.2025, 21:100 Выставка живописи Игоря Леонтьева «Метафизика Пскова» откроется 21 марта 17.03.2025, 21:050 Школы Куньинского района переходят на «дистанционку» с 18 марта 17.03.2025, 20:440 Умер актер из сериала «Москва. Три вокзала» Виталий Мещеряков 17.03.2025, 20:400 Большинство респондентов ПЛН выступает за крупные штрафы за нарушение запрета выхода на лед
17.03.2025, 20:150 На Октябрьской площади в Пскове произошло ДТП 17.03.2025, 19:520 ТОСы Пушкиногорского района подали на областной конкурс 15 заявок 17.03.2025, 19:440 Рейтингомер: новый комдив, отмена авиарейса и скандал в обкоме КПРФ. ВИДЕО 17.03.2025, 19:320 Концерт «Душеполезные песни на каждый день» проходит в Пскове. ФОТО
17.03.2025, 19:190 Иван Белугин: ТОСы — настоящая сила, способная менять облик населенных пунктов 17.03.2025, 19:140 Коллектив псковского противотуберкулезного диспансера отмечен почетной грамотой губернатора 17.03.2025, 19:060 Более 150 человек посетили «Арт-день» в историко-краеведческой библиотеке Пскова 17.03.2025, 18:580 «Постскриптум»: Переговоры о перемирии, транспортная недоступность и что происходит в обкоме КПРФ. ВИДЕО
17.03.2025, 18:470 В Пскове названы имена победителей конкурса ораторского мастерства Oratio 17.03.2025, 18:310 Снять клип о Великой Отечественной войне предложили псковской молодежи 17.03.2025, 18:210 Рейтингомер: новый комдив, отмена авиарейса и скандал в обкоме КПРФ 17.03.2025, 18:070 До -8 градусов прогнозируют в Псковской области 18 марта
17.03.2025, 18:053 Реплика Константина Калиниченко: Транспортная недоступность 17.03.2025, 18:030 Госдума рассмотрит проект об установлении 9 августа днем воинской славы 17.03.2025, 17:510 «Беседка»: Актуальные вопросы жизни Новоржевского округа. ВИДЕО 17.03.2025, 17:380 Иван Белугин: Мы готовы в будущем трудоустроить перспективных и готовых к муниципальной службе ветеранов СВО
17.03.2025, 17:250 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 марта 17.03.2025, 17:130 Участники форсайт-сессии международного лагеря «Курган Дружбы» защитили свои проекты 17.03.2025, 17:000 Дмитрий Мельников: Завод «АВАР» готов работать с военнослужащими, которые вернутся из зоны СВО 17.03.2025, 16:520 Псковские политики и социальные сети: кто кого?
17.03.2025, 16:510 Олег Пономаренко рекомендован на должность председателя Гдовского районного суда 17.03.2025, 16:511 Таиланд отменит 60-дневный безвизовый въезд для россиян 17.03.2025, 16:500 Концертный хор Петербурга выступил в Пскове с произведениями Сергея Рахманинова 17.03.2025, 16:340 Псковичи могут принять участие во всероссийском конкурсе наставников
17.03.2025, 16:210 Подросток попал в центр временного содержания за езду без прав в Палкино 17.03.2025, 16:200 Гражданина Узбекистана оштрафовали за попытку дать взятку псковскому таможеннику 17.03.2025, 16:170 На молодёжные проекты в сфере патриотического воспитания псковичи могут получить до 100 тысяч рублей 17.03.2025, 16:140 Отборочные игры чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» пройдут в Пскове
17.03.2025, 16:060 Границы порядка 800 объектов уточнят в Новоржевском округе 17.03.2025, 16:030 Псковские каратисты завоевали медали на турнире «Цветные пояса» в Петербурге 17.03.2025, 16:000 Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян 17.03.2025, 15:580 В РФ появится платформа обмена данными между спутниками и дронами
17.03.2025, 15:460 Житель Гдова получил 7 суток ареста за уклонение от обязательных работ 17.03.2025, 15:350 Вопрос пенсионного обеспечения педагогов обсудят в Собрании 17.03.2025, 15:260 Эстафету Победы приняли псковские пограничники в гдовской деревне Самолва. ФОТО 17.03.2025, 15:120 Руководитель МКУ Пскова «Специализированный заказчик» избавился от приставки и. о.
17.03.2025, 15:080 Четверо пострадали при столкновении «десятки» с Hyundai на трассе под Островом 17.03.2025, 15:070 Жителя Челябинской области осудили за хищение денег у великолукских пенсионеров 17.03.2025, 14:590 Погибшая на трассе Петербург – Псков водитель перед ДТП наехала на отбойник 17.03.2025, 14:570 Свалку вблизи сквера на Сиреневом бульваре в Пскове ликвидируют до 21 марта
17.03.2025, 14:540 В семи городах России пройдет идеятон от Т1 для студентов ИТ-специальностей 17.03.2025, 14:491 Алексей Севастьянов: Некоторые памятники из перечня ОКН в регионе давно не существуют физически 17.03.2025, 14:370 Более 120 участников собрал Кубок Псковской области по практической стрельбе из пневматического пистолета 17.03.2025, 14:200 Расчистку просек проведут почти на 200 гектарах в Новоржевском округе 
17.03.2025, 14:160 День рождения Николая Римского-Корсакова отметят в музее-усадьбе в Вечаше 17.03.2025, 14:140 Список проблемных дорог в Новоржевском округе формируется по итогам встреч с жителями — Любовь Трифонова 17.03.2025, 14:040 За неделю псковские росгвардейцы изъяли 28 единиц оружия 17.03.2025, 14:030 Т1 Облако расширяет возможности управления данными для бизнеса с помощью Glarus BI
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru