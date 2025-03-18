Общество

Мошенники предлагают студентам фиктивные стипендии через Госуслуги

Мошенники начали использовать новую схему обмана студентов, предлагая им получить стипендию от имени Минобрнауки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию R-Vision.

Преступники связываются с учащимися и предлагают актуализировать данные на сайте университета для получения стипендии. Для этого, по их словам, необходимо подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги». Жертвам отправляют через социальные сети заведомо неактивную ссылку для подтверждения, а затем предлагают помощь в авторизации, прося у них пароль и утверждая, что логин у них уже есть.

В результате таких манипуляций жертвы могут получить официальное SMS-уведомление от банка о том, что на их имя открыт кредит, что свидетельствует о краже личных данных.

Эксперты также отмечают, что в последнее время наблюдается всплеск мошенничества, связанного с обманом студентов от лица деканатов. В декабре 2024 года мошенники начали обзванивать студентов, зарегистрированных на портале «Современная цифровая образовательная среда» Минобрнауки, предлагая пройти тестирование или подтвердить учетную запись на «Госуслугах» для продолжения обучения.