Общество

Губернатор показал знаковые для псковичей станции московского метро

Станцию метро «Трубная» в Москве украшают 12 изображений храмов, среди них – псковский, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Над оформлением этой станции метро работал известный скульптор Зураб Церетели. Это ему принадлежит идея показать на подсвеченных витражах архитектуру старинных русских городов. Станция была открыта в 2007 году.

«Будете в Москве – обратите внимание», - призвал псковичей губернатор.

А на станции метро «Партизанская» в Москве установлен памятник великолукскому герою Матвею Кузьмину, повторившему подвиг Ивана Сусанина.

О подвиге 83-летнего крестьянина в годы Великой Отечественной войны первым рассказал военный корреспондент и писатель Борис Полевой.

В наши дни история легла в основу сюжета фильма «Семь вёрст до рассвета», съёмки которого проходят в Псковской области.

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Станция метро «Партизанская» была построена и открыта ещё в годы Великой Отечественной войны – в январе 1944 года. Долгое время Парк Измайлово, расположенный рядом, был местом встречи ветеранов партизанского движения.