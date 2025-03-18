Общество

Сергей Вострецов выразил обеспокоенность качеством подготовки медиков

Профсоюзы СОЦПРОФ давно выступают за системные изменения в сфере здравоохранения, включая контроль за подготовкой кадров. Председатель объединения Сергей Вострецов выразил свою позицию по поводу низкого качества подготовки врачей, подчеркнув, что это напрямую угрожает здоровью граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении.

Ранее в Государственной Думе состоялся инцидент, в ходе которого спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин резко раскритиковал министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Критика была вызвана обсуждением качества подготовки медицинских кадров в стране, особенно в непрофильных коммерческих вузах.

Во время правительственного часа, когда федеральные министры отвечают на вопросы депутатов, Володин поднял вопрос о функционировании учебных заведений с профилями, такими как «финансы» и «маркетинг», которые одновременно выпускают врачей. Депутат Михаил Матвеев, присутствовавший на заседании, отметил в своем Telegram-канале: «Володин отчитал министра здравоохранения Мурашко за коммерческие вузы, которые выпускают врачей. Какое качество образования этих врачей?» Этот вопрос стал отражением давно назревавшей проблемы несоответствия уровня подготовки специалистов требованиям современной медицины.

Критика Володина прозвучала на фоне недавних законодательных изменений. 28 февраля 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий дистанционное и электронное обучение для медиков и фармацевтов. Согласно новому документу, студенты, получающие медицинское образование, не смогут учиться удаленно, за исключением случаев, предусмотренных федеральными стандартами, разработанными Минздравом. Также вводится обязательное лицензирование программ дополнительного профессионального медицинского образования. Эти меры, по мнению властей, должны повысить качество подготовки специалистов и устранить «порочную практику», о которой ранее говорил сам Мурашко.

Сергей Вострецов также выразил свою позицию по этому вопросу, подчеркнув, что низкое качество подготовки врачей угрожает здоровью граждан. «Если мы не решим проблему с образованием медиков, то скоро в поликлиниках окажутся специалисты, которые не смогут правильно поставить диагноз или провести лечение. Это реальная угроза для каждого из нас», — отметил Сергей Вострецов.

Профсоюзы СОЦПРОФ давно выступают за системные изменения в сфере здравоохранения, включая контроль за подготовкой кадров. Вострецов добавил: «Коммерческие вузы, выпускающие врачей без должной базы, — это бомба замедленного действия. Государство должно взять этот процесс под жесткий контроль».

Инцидент с критикой Михаила Мурашко стал лишь одним из эпизодов в обсуждениях дефицита квалифицированных кадров в здравоохранении. Ранее глава Минздрава сообщал, что в России не хватает около 23,3 тысячи врачей и 63,6 тысячи среднего медицинского персонала. При этом конкурс на медицинские специальности в вузах остается высоким, но количество не всегда переходит в качество, особенно когда речь идет о выпускниках непрофильных учреждений.

Принятый закон и публичное обсуждение в Госдуме демонстрируют, что государство осознает масштаб проблемы. Однако для ее решения потребуется не только законодательное регулирование, но и реформа системы медицинского образования в целом, заключили в СОЦПРОФ.