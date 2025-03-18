Общество

Директор СК «Развитие»: Власти всегда находятся в диалоге в части финансирования

Власти Псковской области находятся в постоянном диалоге с застройщиком, ответственным за строительство социальных объектов в регионе, и помогают решать возникающие проблемы. Таким мнением поделился директор строительной компании «Развитие» Богдан Васильев в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Сейчас такое время. Безусловно, возникают сложности в части финансирования. Прежде всего, при получении аванса к контракту мы, как подрядная организация, должны обеспечить этот аванс банковской гарантией ввиду того, что за три года ставка рефинансирования увеличилась практически в три раза. Банки видят риски, поэтому сложности в получении авансирования, безусловно, есть. Приходится привлекать сторонние ресурсы в части кредитных средств. Сейчас достаточно высокий процент. Тем не менее каждый заказчик у нас находится в диалоге. Для пополнения оборотных средств есть варианты получения финансов за уже выполненные работы», - сказал Богдан Васильев.

Гость студии подчеркнул, что власти не остаются в стороне и активно участвуют в решении возникающих проблем, зачастую находя нестандартные решения.

«Со всеми ведем диалог, нас слышат. Городские и областные власти помогают, все заинтересованы в том, чтобы проекты были реализованы. Иногда нам приходится вместе находить нестандартные решения. Один из примеров: нам помогли в части закупки оборудования, с которым мы не успевали, к сожалению, со сроками оплаты. Было принято решение, чтобы заказчик напрямую оплатил поставщику это оборудование, что позволило существенно сократить сроки установки и доставки этого оборудования», - привел пример Богдан Васильев.