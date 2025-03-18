Общество

Соревнования по ликвидации последствий ДТП пройдут в Пскове

Первый этап соревнований на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте» пройдет в Пскове 20 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Псковской области

Команды будут состоять из четырех пожарных-спасателей, аттестованных на право проведения аварийно-спасательных работ. Они покажут своё мастерство в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий: как можно быстрее при помощи аварийно-спасательных инструментов деблокировать условно пострадавших из автомобиля, потушить возгорание и оказать первую помощь.

Состязание проведут с целью совершенствования уровня профессиональной подготовки личного состава пожарно-спасательных подразделений и поддержания в готовности реагирования на происшествия.

Открытие соревнований состоится по адресу: город Псков, улица Коммунальная, дом 62, во дворе пожарно-спасательной части №1 в 10:00. Вход свободный.