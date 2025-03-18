Общество

Бастрыкин взял на контроль вопрос о необеспечении ребенка-инвалида в Пскове лекарствами

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о необеспечении ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарством в городе Пскове, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК.

Фото: СК РФ

В комментариях в социальной сети в СК России обратилась жительница города Пскова по вопросу необеспечения ее 15-летней дочери, являющейся инвалидом, жизненно необходимым лекарственным препаратом.

С ноября прошлого года девочке, страдающей сахарным диабетом, не предоставляют назначенный врачебной комиссией инсулин. При этом в профильной структуре предлагают семье аналог лекарственного препарата, с чем заявительница не согласна, поскольку опасается развития возможных осложнений.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Псковской области Петру Крупене провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.