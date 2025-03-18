Общество

В Псковской области прошло учение по противодействию терроризму. ВИДЕО

Оперативным штабом в Псковской области 18 марта было проведено командно-штабное учение по пресечению террористического акта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Видео: УФСБ России по Псковской области

К межведомственным мероприятиям привлечены силы и средства УФСБ, УМВД, УФСИН, Управления Росгвардии, ГУ МЧС России по Псковской области.

По замыслу командно-штабного учения по нефтебазе нанесен удар беспилотным летательным аппаратом. Впоследствии с целью совершения террористического акта на территорию объекта проникла диверсионно-разведывательная группа и захватила заложников.

В ходе командно-штабных учений оперативной группой отработан алгоритм действий по пресечению преступления террористической направленности, реализован комплекс мер, направленных на повышение эффективности взаимодействия сил и средств, выделенных для борьбы с терроризмом.

Поставленные в ходе учения задачи выполнены, цели достигнуты, преступники обезврежены, заложники освобождены. По результатам КШУ группировка сил и средств, выделенная для участия в проведении КТО, готова к выполнению поставленных задач.