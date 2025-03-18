Общество

Общественники провели беседы с заключенными в псковском СИЗО

Следственный изолятор №1 УФСИН России по Псковской области посетили председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Николай Червяков, председатель Общественного совета при УФСИН Григорий Матвеев и член ОНК Алексей Зацепов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

Визит был организован с целью проверки условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также оценки соблюдения их прав и законных интересов.

В сопровождении помощника начальника управления по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе областного УФСИН Вячеслава Иванова и начальника СИЗО-1 Тимура Джалилова члены ОНК посетили камеры режимного корпуса, в том числе для женщин и несовершеннолетних, помещения карцеров и ШИЗО, а также ряд других объектов.

При обходе представителями общественности проводились индивидуальные беседы на предмет наличия у содержащихся лиц жалоб и заявлений на условия содержания в СИЗО. По итогам визита состоялось рабочее совещание, в ходе которого стороны обсудили проблемные вопросы и наметили пути их решения.

Подобные проверки являются важным инструментом общественного контроля и способствуют повышению прозрачности работы учреждений областного УФСИН, подчеркнули в ведомстве.