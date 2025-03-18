Общество

Т1 Интеграция получила статус платинового партнера «Лаборатории Касперского»

Т1 Интеграция (ИТ-холдинг Т1), один из лидеров рынка системной интеграции в России, по итогам 2024 года получила статус Platinum Partner в партнерской программе «Лаборатории Касперского». Это подтверждает эффективность взаимодействия компаний в области информационной безопасности, сообщили Псковской Ленте Новостей в T1.

Т1 Интеграция работает со всей линейкой решений «Лаборатории Касперского»: использует их в проектах по совершенствованию информационной инфраструктуры крупных российских компаний, а также развивает на базе разработок вендора собственные сервисы. Получение наивысшего партнерского статуса подтверждает широкие технические компетенции команды в области информационной безопасности. Также важным критерием присвоения статуса стало наличие значимой технической и пресейловой экспертизы в реализации комплексных проектов с использованием продуктов «Лаборатории Касперского».

Статус Platinum Partner позволяет интегратору тестировать новые перспективные разработки вендора, а также предлагать заказчикам решения «Лаборатории Касперского» на более выгодных условиях. Эксперты Т1 Интеграции смогут активно содействовать развитию функциональности решений вендора, предоставляя компании информацию о ключевых потребностях заказчиков из финансовой, промышленной и нефтегазовой отраслей. В свою очередь, обратная связь, полученная от партнера, поможет «Лаборатории Касперского» совершенствовать свои продукты в соответствии с актуальными запросами клиентов.

«Наше сотрудничество с “Лабораторией Касперского” плодотворно развивается: мы успешно продвигаем решения компании на рынки России и СНГ. Получение статуса Platinum Partner — это не только признание нашего опыта и компетенций, но и новая возможность для масштабирования взаимодействия. Новый этап сотрудничества между Т1 и “Лабораторией Касперского” позволит реализовать амбициозные проекты и обеспечить стабильность работы ключевых бизнес-процессов наших клиентов», — прокомментировала директор по работе с вендорами и партнерами Т1 Интеграции Ирина Баранова.

«Команде Т1 Интеграции удалось значительно улучшить показатели по продвижению решений и сервисов “Лаборатории Касперского” среди широкого круга отраслевых заказчиков. Благодаря этому мы вышли на новый уровень сотрудничества и теперь сможем тестировать передовые технологии в области кибербезопасности в Демолаборатории Т1, а также обеспечивать непрерывную техническую поддержку силами команды интегратора, что крайне важно для защиты ИТ-контура крупного российского бизнеса», — отметил руководитель управления по работе с партнерами «Лаборатории Касперского» Олег Иванов.