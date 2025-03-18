Общество

Спрос на онлайн-психологов в Пскове вырос более чем в 2 раза — аналитики

Мобильный интернет-трафик психологических онлайн-сервисов среди жителей Пскова в 2024 году увеличился в 2,8 раза, а посещаемость таких сервисов выросла на 92%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Yota, проведенного на основе обезличенных абонентских данных.

Фото здесь и далее: Yota

Психологическими сервисами в Пскове чаще пользуются женщины, они составляют 63% аудитории и обеспечивают 65% интернет-трафика этих ресурсов. Наибольший интерес к онлайн-психологии проявляет аудитория 36-45 лет (28% от всех пользователей). На втором месте — абоненты от 26 до 35 лет (26%), а замыкает топ-3 группа 46-55 лет (21%).

Меньше всего в Пскове пользователей таких приложений среди зумеров (абоненты 14-20 лет составляют 3% аудитории), однако их внимание к онлайн-психотерапии растет — за год потребление мобильного трафика этой возрастной группой выросло на 63%. А самые заметные изменения по сравнению с прошлым годом демонстрируют пользователи старше 56 лет: их трафик на сервисах психотерапии за это время увеличился в 4,5 раза.

Аналитики исследовали интернет-площадки, посвященные психологическому здоровью, в том числе сервисы онлайн-психотерапии, которые помогают находить подходящих специалистов. Такие проекты зародились в США в середине 2010-х, а позже стали появляться и в России. В 2020 пандемия стимулировала рост этого рынка: она сделала актуальнее и вопросы психологического здоровья, и онлайн-форматы. По данным Yota, сегодня самым востребованным сервисом онлайн-психотерапии остается Ясно — за год его аудитория выросла в 3,8 раза. Также в топ приложений по числу пользователей вошли Alter, Zigmund Online, YouTalk — площадки, помогающие подобрать психотерапевтов. Замыкает пятерку лидеров SelfSchool, платформа для взаимодействия детей и взрослых, налаживания «диалога поколений».

В среднем россияне в 2024 году в месяц проводили на платформах онлайн-психотерапии 37 минут. Наиболее востребованы такие сервисы были в апреле (41 мин в месяц), а меньше всего времени на заботу о психологическом здоровье оставалось у россиян в декабре — 31 минута. Больше всего времени на психотерапию среди регионов Северо-Запада тратили пользователи из Пскова (в среднем 45 минут в месяц), Петрозаводска (42 минуты) и Калининграда (41 минута). Жители из Петербурга на последнем месте с показателем — 33 минуты.

Об увеличившемся интересе жителей Пскова к психологическим онлайн-сервисам рассказали и в компании МегаФон. Согласно обезличенным данным оператора, трафик у псковских абонентов вырос на 47% по сравнению с январем-февралем прошлого года. При этом самым популярным устройством, с помощью которого местные жители общаются с психологами, остается смартфон — на него приходится 89% трафика.

Больше всего трафика на психологические сервисы среди регионов Северо-Запада потратили жители Санкт-Петербурга, сразу за ними следуют калининградцы, замыкает тройку лидеров Вологда, у жителей Мурманска и Архангельска четвертое и пятое места.