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Общество

Путин заявил о высоком количестве правонарушений среди несовершеннолетних

19.03.2025 15:10|ПсковКомментариев: 0

Общее число правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в России остается высоким, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Актуальной задачей прокуратуры остается борьба с криминалом. Здесь, как мы условились на прошлогодней коллегии, надо активнее внедрять систему дополнительных мер по профилактике преступности, в том числе и в молодежной среде», - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Несмотря на снижение уровня преступлений среди несовершеннолетних, общее число таких правонарушений все еще довольно большое, заявил президент. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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