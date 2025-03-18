Общество

Путин заявил о высоком количестве правонарушений среди несовершеннолетних

Общее число правонарушений, совершенных несовершеннолетними, в России остается высоким, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Актуальной задачей прокуратуры остается борьба с криминалом. Здесь, как мы условились на прошлогодней коллегии, надо активнее внедрять систему дополнительных мер по профилактике преступности, в том числе и в молодежной среде», - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Несмотря на снижение уровня преступлений среди несовершеннолетних, общее число таких правонарушений все еще довольно большое, заявил президент.