Общество

Власти Псковской области договорились с Российским экономическим университетом о сотрудничестве в части подготовки кадров

Правительство Псковской области и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова договорились о сотрудничестве в части подготовки кадров. Подписи под документом поставили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и ректор образовательного учреждения Иван Лобанов. Церемония подписания прошла на площадке университета в Москве во вторник, 18 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Михаил Ведерников напомнил, что в Псковской области с учетом близости мегаполисов на протяжении десятилетий остается актуальным кадровый вопрос по целому ряду направлений. Сейчас в регионе достаточно высокий индекс развития промышленности, активно развивается сельское хозяйство, есть достаточное количество вакансий в обрабатывающей промышленности, экономике, госструктурах, муниципалитетах.

«Учитывая опыт и масштаб университета, учитывая что, несмотря на фундаментальность, в вузе существует креативный и ультрасовременный подход к образовательному процессу, Псковской области важно получить такого партнера, чтобы предметно отрабатывать и реализовывать актуальные для нас направления в подготовке высококвалифицированных специалистов и научных кадров», — заметил Михаил Ведерников по итогам подписания. Глава региона напомнил, что в РЭУ выстроена эффективная многоуровневая система непрерывного образования в сфере экономики и смежных областей.

«Псковская область — уникальный регион с прогрессивной управленческой командой. Мы бы хотели поучаствовать в формировании кадрового резерва через подготовку кадров», — заметил в свою очередь Иван Лобанов.

Ректор также подчеркнул, что многие студенты РЭУ готовы переехать в такие комфортные для жизни регионы, как Псковская область, чтобы реализовать свои амбиции и мечты, создать семью. «Это правильно. Получив в Москве навыки и современные компетенции, человек сам определяет, где он хочет жить и реализовать себя. Наша задача - поддержать это решение переехать в такой великолепный регион, как Псковская область. Мы будем делать все для этого. Кроме того, проработаем возможности совместной деятельности и с Псковским государственным университетом. Мы уже наметили несколько направлений сотрудничества по линии науки, совместных научных исследований и образовательных программ. Спектр очень широкий. Я думаю, что у нас все получится», — заключил Иван Лобанов.

В рамках сотрудничества стороны будут взаимодействовать в консалтинговой, аналитической, экспертной и образовательной сферах, содействовать организации научно-практической деятельности по направлениям, имеющим приоритетное значение для социально-экономического развития страны и Псковской области.

Также сегодня соглашение о сотрудничестве среди учебных заведений заключили руководители РЭУ имени Г. В. Плеханова и Псковского государственного университета — ректоры Иван Лобанов и Наталья Ильина. Сотрудничество будет нацелено на совершенствование качества и доступности высшего образования, академической мобильности студентов и преподавателей, обмен ведущими преподавателями для консультаций, чтения лекций, проведения занятий и другими формами учебной работы, а также развитие новых методов обучения.

До этого состоялась рабочая встреча, на которой Михаил Ведерников и Иван Лобанов обсудили возможности расширения взаимодействия в части подготовки кадров, в том числе и по востребованным в регионе специальностям, организации практик и стажировок для студентов РЭУ в Псковской области, направления сотрудничества с опорным вузом региона - Псковским государственным университетом.