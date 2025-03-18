Общество

Более 40% опрошенных россиян считают себя экологически грамотными

Большинство россиян считают, что все компании должны заниматься экологической грамотностью сотрудников, свидетельствует опрос, проведенный по заказу «Лаборатории Касперского». Компания выделила в их числе фирмы IT-сектора.

«По мнению большинства россиян, экологической грамотностью сотрудников должны заниматься все организации, независимо от профиля (77%), в том числе это касается и IT-сферы», - говорится в результатах опроса.

Пока что экологически грамотными считают себя 44% опрошенных: более 25% ведут себя экологически ответственно, а почти все остальные стараются формировать у себя полезные для экологии привычки, пишет ТАСС.

Также россияне считают, что учить экологической грамотности должны образовательные учреждения (71%), члены семьи (62%) и бизнес (13%). Есть и мнения, что этим должны заниматься государственные органы, СМИ или инфлюенсеры.