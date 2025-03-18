Медики рассказали о главной опасности «попкорновой болезни»

Существующая на данный момент статистика свидетельствует о том, что новая болезнь EVALI может нанести серьезный урон здоровью, привести к инвалидизации, а в некоторых случаях иметь летальный исход, сказал ведущий специалист рынка НТИ «Хелснет» Андрей Мартюшев-Поклад.
Ситуация осложняется тем, что диагностика заболевания затруднена из-за схожести с другими состояниями, а специальных исследований не существует, добавил эксперт, пишут «Известия». Диагноз часто ставится методом исключения, когда нет улучшений на фоне лечения. Болезнь можно спутать с бактериальной пневмонией, при которой назначают антибиотики, но при EVALI такое лечение не поможет.
При этом создать вакцину от курения будь то обычных или электронных сигарет невозможно, рассказал директор Центра имени М. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
19 марта управление Роспотребнадзора по Томской области опубликовало у себя в Telegram-канале сообщение о том, что курение вейпов и электронных сигарет приводит к «попкорновой болезни». Она проявляется в виде воспаления, образования рубцов, сужения бронхиол. Выявляется оно при прослушивании легких, которые издают звук, напоминающий треск лопающегося попкорна, указано в сообщении ведомства.