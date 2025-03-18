Общество

Соревнования по ликвидации последствий ДТП в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Первый этап соревнований на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий аварий на автомобильном транспорте» состоялся 20 марта в Пскове. В мероприятии приняли участие команды пожарных-спасателей из Пскова и Великих Лук, которые продемонстрировали свои навыки в устранении последствий ДТП.

Во время состязаний участники выполняли задания по деблокировке условно пострадавших из автомобилей, тушению пожаров и оказанию первой медицинской помощи. Эти практические испытания позволили оценить уровень подготовки команд и определить лучших специалистов в своем деле.

Подробнее о мероприятии — в фоторепортаже Анны Тягуновой.