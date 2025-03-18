Общество

На реконструкцию больницы в Гдове готовы выделить почти 27 млн рублей

На реконструкцию объектов комплекса Гдовской районной больницы могут выделить 26 883 072 рубля, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

На прилегающей территории планируется выполнить озеленение: произведут посадку деревьев и кустарников. Также подрядчик обустроит тротуары, дорожки и установит новые бортовые камни, скамьи и урны. Также здесь поставят детскую площадку.

Подрядчика определят 1 апреля. Он должен будет выполнить работы до 31 августа текущего года.