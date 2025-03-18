Общество

Подвесные скамейки на набережной в Пскове отремонтируют до конца марта

Подвесные скамейки на набережной реки Великой вызвали беспокойство у жителей Пскова. По их словам, конструкция карабинов, поддерживающих скамейки, выглядит ненадежной и небезопасной для использования.

«Пришло тепло, и люди снова хотят наслаждаться прогулками, но такие объекты инфраструктуры требуют ремонта. Если сесть на эти качели втроем, они могут обрушиться», — выразили опасения горожане.

Редакция Псковской Ленты Новостей обратилась в администрацию города с запросом по поводу состояния качелей. В администрации подтвердили наличие проблемы и сообщили, что ремонт карабинов проведут до конца марта.

Напомним, скамейки на подвесах с гравировкой в виде снетков на боковых поверхностях установили на набережной реки Великой в Пскове в январе прошлого года.