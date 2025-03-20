Усыновившие свыше 200 детей псковские семьи получили выплаты по итогам 2024 года 

137 псковских семей, которые с начала 2024 года приняли на воспитание 208 детей, получили единовременную выплату от отделения Социального фонда России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.
Семье, взявшей ребёнка на воспитание, полагается единовременное пособие. На получение такой меры поддержки имеют право усыновители детей, а также их опекуны, попечители или приёмные родители. Выплата может быть назначена любой семье независимо от уровня доходов.
Пособие можно оформить в клиентских службах, МФЦ или на портале Госуслуг. Для получения выплаты понадобятся документы, подтверждающие передачу ребенка на воспитание в семью, свидетельство его рождения, а также реквизиты для перечисления средств.
Решение по пособию выносится в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления и всех необходимых сведений. Средства семья получает в течение 5 рабочих дней после решения о назначении выплаты.
Вопросы можно задать по телефону: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный). Получить консультацию можно на официальных страницах регионального отделения СФР в соцсетях.