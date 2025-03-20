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Общество

Сбер развивает семейство виртуальных ассистентов для детей

21.03.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

Сбер стал первой компанией, которая внедрила AI в разные банковские продукты для детей, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

Виртуальные ассистенты на основе искусственного интеллекта сегодня популярны среди всех возрастов, включая детей. И Сбер стал первой компанией, внедрившей AI-помощника в различные банковские продукты для юных пользователей. Дети быстро подхватывают любые нововведения и активно начинают взаимодействовать с виртуальными ассистентами.

В ноябре 2024 года в детском банковском приложении СберKids «заговорил» СберКот — виртуальный ассистент, адаптированный под возрастную аудиторию 6–13 лет, голос которого был синтезирован с помощью платформы речевых технологий SaluteSpeech. СберКот буквально оживает в приложении и общается с ребёнком в режиме реального времени. Возможности GigaChat позволили стилизовать ответы ассистента под возраст клиентов — так, СберКот говорит на языке, понятном детям, простыми фразами, по-дружески приветствует их.

Всего за три месяца к СберКоту в приложении обратились 5 млн раз, а общее число заданных вопросов превысило 12 млн. Юные пользователи интересуются финансами (как проверить баланс, что делать, если потерял карту или забыл пин-код), делятся со СберКотом своими успехами, спрашивают совета, обсуждают любимые фильмы и игры. Дети видят в нём настоящего друга, который всегда рядом.

60% пользователей приложения Сбера на Android-смартфонах воспользовались виртуальным ассистентом, а 25% пользуются им регулярно. В среднем ребёнок общается со СберКотом 4 минуты.

AI-помощник, как и сами юные клиенты, постоянно развивается, совершенствуется, становится умнее, интереснее и интерактивнее.

В скором времени знакомый голос можно будет услышать по телефону — виртуальный ассистент при звонке на номер 900 заговорит голосом СберКота. Сейчас 135 тыс. детей ежемесячно обращаются в службу Заботы о клиентах, и 88% их запросов уже решаются на уровне виртуального ассистента. В будущем это будет СберКот. Банк приступает к тестированию нового функционала. Алгоритмы банка позволяют определить, что звонит ребёнок, и его сразу переключат на виртуального ассистента с голосом СберКота. Голос милого и непосредственного СберКота сделает общение ещё более лёгким и приятным.

Если тестирование голосовой версии пройдёт успешно, она будет доступна для всех детей.

Опция доступна на Android-смартфонах — для этого достаточно добавить детскую СберКарту в приложение.

Источник: Псковская Лента Новостей
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