Общество

39% псковичей общаются с коллегами вне офиса – опрос

39% псковичей общаются с коллегами не только в рамках рабочего процесса, 3 из 10 перестали поддерживать неформальные встречи, а каждый четвертый уверен, что не стоит смешивать профессиональные отношения с личными. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Пскова.

39% псковичей регулярно встречаются с коллегами вне рабочего места. Еще 1% респондентов только недавно начали общаться с коллегами за пределами офиса. Согласно комментариям, самые популярные места для таких встреч — это кафе, рестораны и парки. 34% опрошенных рассказали, что раньше встречались с сослуживцами в свободное время, но теперь перестали это делать. Каждый четвертый (26%) не общался и не общается с коллегами после работы: «Работа — это работа. Не стоит смешивать личное и профессиональное».

Мужчины чаще женщин рассказывают о том, что и раньше, и сейчас общаются с коллегами (49% против 29% соответственно). Женщины чаще говорят, что дружеские встречи остались в прошлом (36% против 32% среди мужчин).

Псковичи старше 45 лет чаще проводят время с коллегами в неформальной обстановке, чем те, кто младше. Самыми дружелюбными коллегами оказались горожане с доходом до 50 тысяч рублей: среди них каждый второй (50%) готов общаться с коллегами за пределами офиса. О том, что раньше находили время на встречи с коллегами, а теперь прекратили общение, чаще говорят респонденты с доходом от 50 до 100 тысяч рублей (45%).

Общение вне работы может укреплять командный дух, но важно помнить о личных границах. Не стоит навязывать свое общество тем, кто предпочитает разделять работу и личную жизнь.