Общество

Музейщики «Михайловского» открыли минчанам возвращённую к жизни пушкинскую литературную страну

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» вчера, 20 марта, открыл в Минске фотовыставку «Пушкинские Горы. Освобождение. 1944». Экспозиция развёрнута в Музее истории белорусского кино — филиале Национального исторического музея Республики Беларусь.

Фото: Александр Иванов, музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, экспозиция, посвящённая 80-летию Великой Победы, подготовлена по материалам из собрания «Михайловского», в первую очередь — по фондовым фотографиям, запечатлевшим разрушенный музей после его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. «Наряду с документальными, историческими снимками здесь представлены и современные виды Пушкинского заповедника, мир пушкинской литературной страны, возвращенной к жизни», — рассказали в музее.

Минеры у могилы Пушкина. Государственная Чрезвычайная комиссия, 1944. Из фондов «Михайловского».

Перед жителями и гостями Минска, собравшимися на открытие выставки, выступили учёный секретарь Национального исторического музея Республики Беларусь Алина Красотина и директор «Михайловского» Георгий Василевич. Гостям музея также показали видеоролики, которые привезли с собой гости из Святогорья: кинохронику 1944—1945 годов и поэтическую миниатюру «Пушкинский заповедник из поднебесья». В «Михайловском» напомнили, что этот 9-минутный фильм, по своей сути — приглашение посетить псковские пушкинские места. Ролик, снятый командой сотрудников музея-заповедника в 2016 году, рассказывает о мемориальных усадьбах Ганнибалов и Пушкиных — «Михайловское», друзей поэта Осиповых и Вульфов — «Тригорское», Ганнибалов — «Петровское» и о литературно-этнографическом музейном комплексе «Пушкинская деревня».