Общество

Артур Гайдук о детстве у бабушки: Я ходил с зашитыми карманами

О детстве, проведенном с бабушкой, рассказал депутат Псковского областного Собрания, председатель псковского «Яблока», доктор, автор и исполнитель, президент Псковского Клуба авторской песни «Горизонт» Артур Гайдук в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«На мое воспитание влияли родители и мамина мама. Меня на каникулах отправляли в Ригу, и там меня муштровали как кадета не муштруют. Бабушка была из аристократической семьи, в свое время она заканчивала немецкую гимназию. И там был такой домострой, что я ходил с зашитыми карманами. Я разворачивал ступни наружу, получал по спине. Получал по губам, когда плевался», - рассказал Артур Гайдук.

Депутат отметил, что у него получался контраст в воспитании: с одной стороны псковский двор, с другой - бабушка в Риге. «У бабушки я ел курицу с ножом и вилкой, а как только она отворачивалась, я выпивал бульон через край», - поделился он.

Однако Артур Гайдук признался, что он благодарен своей бабушке, поскольку именно ее воспитание часто его выручало.