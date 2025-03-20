Общество

Псковские королевы красоты украсили обложки московского журнала

Две титулованные псковичи украсили обложки московского журнала Women Star World, сообщил Псковской Ленте Новостей представитель участниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Псков».

В Москве прошла презентация и торжественная церемония вручения обложек Топ-королевам проекта «Миссис Россия», организованного фондом материнства и детства «Планета женщин» под руководством Аллы Маркиной.

Среди моделей для обложек журнала Women Star World оказались две титулованные псковички: Миссис Россия 2024 гран-при Кристина Лаоченко (также Миссис Псков 2019) и Первая Вице-Миссис Россия 2024 — Евгения Морозова (Миссис Псков 2023).

Девушки получили свои обложки в окружении первых красавиц столицы и России и оставили свои автографы на память о событии.

Отметим, что фотографии для обложек были сделаны псковским фотографом Олегом Голиковым.