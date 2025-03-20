ЗАГС Пушкиногорского района переезжает в здание администрации

С 2 апреля 2025 года отдел ЗАГС Пушкиногорского района начнет работать в новом помещении, расположенном в здании районной администрации по адресу: улица Ленина, дом 6, кабинет 7 (1 этаж), сообщила глава района Оксана Филипова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Оксана Филипова / «ВКонтакте»
«На рабочей встрече с Еленой Николаевой, начальником отдела ЗАГС Администрации Пушкиногорского района, обсудили вопросы организации совместной работы. Елена Николаевна буквально несколько дней назад вошла в состав администрации района в связи с передачей полномочий по регистрации актов гражданского состояния с регионального на муниципальный уровень», - рассказала глава района.
Режим работы ЗАГСа:
Переезд связан с передачей полномочий по регистрации актов гражданского состояния с регионального на муниципальный уровень.