Общество

ЗАГС Пушкиногорского района переезжает в здание администрации

С 2 апреля 2025 года отдел ЗАГС Пушкиногорского района начнет работать в новом помещении, расположенном в здании районной администрации по адресу: улица Ленина, дом 6, кабинет 7 (1 этаж), сообщила глава района Оксана Филипова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Оксана Филипова / «ВКонтакте»

«На рабочей встрече с Еленой Николаевой, начальником отдела ЗАГС Администрации Пушкиногорского района, обсудили вопросы организации совместной работы. Елена Николаевна буквально несколько дней назад вошла в состав администрации района в связи с передачей полномочий по регистрации актов гражданского состояния с регионального на муниципальный уровень», - рассказала глава района.

Режим работы ЗАГСа:

Вторник-пятница: с 8:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)

Суббота: с 8:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00)

Воскресенье и понедельник — выходные дни.

Переезд связан с передачей полномочий по регистрации актов гражданского состояния с регионального на муниципальный уровень.