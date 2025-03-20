Общество

Артур Гайдук: Я всегда хотел быть врачом

Депутат Псковского областного Собрания, председатель псковского «Яблока», доктор, автор и исполнитель, президент Псковского Клуба авторской песни «Горизонт» Артур Гайдук в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM) признался, что всегда мечтал стать врачом.

«Сколько себя помню, я всегда хотел быть врачом. Мама настаивала, чтобы я поступал в рижский медицинский и был под присмотром бабушки, но я решил поступить на наш (псковский, - ред.) химико-биологический факультет педагогического института. Закончил первый курс, забрал документы и перепоступил в государственный Калининский медицинский институт», - поделился Артур Гайдук.

Депутат рассказал, что в будущем хотел получить второе образование и дополнительно закончить химико-биологическое направление, на которое поступал изначально, но жизнь сложилась иначе.