Общество

Бывшего участника группы «Король и Шут» внесли в реестр иноагентов

Минюст обновил реестр иноагентов, включив в него режиссера Ивана Вырыпаева, бывшего участника группы «Король и Шут» Александра Балунова, уличного художника Станислава Комиссарова (Слава ПТРК), абхазскую журналистку Низфу Аршба и учредителя абхазской «Нужной газеты» Изиду Чаниа, а также писателя Михаила Шишкина.

Согласно сообщению ведомства, включенные в реестр распространяли ложную информацию о решениях российских властей, материалы иноагентов и нежелательных организаций, формировали негативный образ российской армии и выступали против боевых действий на Украине, пишет «Коммерсантъ».