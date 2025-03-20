Общество

День Балтийского моря отмечают 22 марта

Решение о ежегодном праздновании Дня Балтийского моря (англ. Baltic Sea Day) было принято в 1986 году на 17-м заседании Хельсинкской Конвенции. А дата 22 марта выбрана в связи с тем, что в этот день в 1974 году была подписана сама эта конвенция.

История возникновения и развития Балтийского моря, расположенного в северной Европе и принадлежащего бассейну Атлантического океана, началась при отступлении последнего Валдайского ледника примерно 15 тысяч лет назад, когда край ледника протягивался вдоль южной границы.

Размеры ледника были огромны — его толщина достигала более километра, и когда он отступал, то на своем пути сгладил возвышенности, царапая твердые породы и захватывая с собой массу рыхлого материала, щебня и валунов, пишет calend.ru.

При этом лед превращался в огромные массы воды, уровень океана повышался, и появилась серия предледниковых озер. По мере отступления ледника озера соединились в единое Балтийское ледниковое озеро, было оно очень холодным, в нем даже плавали айсберги.

С глубокой древности и до 18 века Балтийское море называли в России «Варяжским морем». Средняя глубина Балтийского моря составляет примерно 51 метр, а наибольшая — 470 метров. Одна из его особенностей — низкая соленость морской воды. К тому же оно достаточно мелководное, поэтому водообмен с Северным морем затруднен. В результате — способность к самоочищению у Балтийского моря очень слаба.

Сегодня Балтийское море — важнейший транспортный коридор, связывающий Россию, Европу и Азию. Оно омывает берега России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии. В последние годы, однако, экологи утверждают, что этот водный коридор завален мусором и остро нуждается в очистке.

Все это усугубляется антропогенным воздействия, к которому водоем чрезвычайно чувствителен, и которое здесь очень интенсивное. Поскольку в прибрежной зоне находится ряд мегаполисов, отличающихся высокой промышленно-индустриальной активностью. В море нескончаемым потоком идут сточные воды, промышленно-бытовые отходы, удобрения, применяемые в сельском хозяйстве, нефть и нефтепродукты, которые активно перевозят на кораблях, с атмосферными осадками в воду попадают тяжелые металлы. Отдельная проблема — пластиковые токсины и затопленное оружие времен Второй мировой войны.

Именно для привлечения внимания общественности к вопросам сохранения экологии этого важного природного объекта планеты, и был учрежден День Балтийского моря, когда во многих странах уже традиционно проходят различные научно-просветительские и экологические мероприятия.

Так, в России празднование Дня Балтийского моря проходит в Санкт-Петербурге, где организаторами и инициаторами проведения мероприятий в рамках Дня выступают общественные экологические организации при активной поддержке представителей власти и бизнеса.

Помимо традиционных международных видеоконференций, выставок, конкурсов школьных и студенческих работ, посвященных экологическим проблемам Балтийского моря, ежегодно здесь проводится и Международный экологический форум с одноименным названием — «День Балтийского моря», в рамках которого проходят серьезные обсуждения проблем региона, поиск путей их решения, обмен опытом представителей разных стран. Причем в Санкт-Петербургском Форуме принимают участие не только жители Балтийского региона и европейского континента, но и представители других стран. Ведь главная цель всех проводимых мероприятий — сохранение уникального исторического природного и культурного ансамбля Балтийского моря.

Надо также отметить, что 22 марта отмечается еще одна важная «водная» экологическая дата — Всемирный день водных ресурсов.