Общество

Поиски рыжеволосой женщины продолжаются в Великих Луках

42-летнюю Лилию Мусаневу разыскивают в Великих Луках. С 14 апреля ее местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

Приметы пропавшей: рост 170 см, плотное телосложение, светло-рыжие длинные волосы, серо-голубые глаза. Женщина была одета в черную куртку с капюшоном, черные брюки, черные короткие сапоги. С собой у нее был черный рюкзак.

Информацию, которая поможет найти пропавшую, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.