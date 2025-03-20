Общество

Социальный фонд рассказал, как увеличить пенсию до 100 тысяч рублей в месяц

Увеличить пенсию до 100 тысяч рублей в месяц можно при ежемесячном доходе не менее 230 тысяч рублей до вычета налогов и накоплении 625 пенсионных баллов, стаж при этом составит не менее 62,5 года, следует из данных Социального фонда России.

В 2025 году максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить за год, составляет десять. Получить их возможно при доходе в 230 тысяч рублей в месяц до вычета налогов, доходы свыше этой суммы не будут учитываться Социальным фондом для начисления пенсии.

Для получения пенсии в размере 100 тысяч рублей в месяц при сегодняшнем размере пенсионного коэффициента в 145,69 рубля при достижении пенсионного возраста россиянину необходимо иметь не менее 625 пенсионных баллов. Для этого, согласно калькулятору Социального фонда России, гражданину необходимо иметь стаж в 62,5 года, пишет РИА Новости.

Достичь обозначенного количества баллов можно и при других условиях. Если обратиться за пенсией не сразу при достижении пенсионного возраста, а выждав от восьми лет, можно увеличить их число в два раза. Непенсионные страховые периоды, такие как военная служба, уход за ребенком до 1,5 года и уход за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом или россиянином старше 80 лет тоже дадут дополнительные баллы. Их можно совмещать с основным периодом работы.