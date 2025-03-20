Общество

Псковская кошка Маша заняла второе место в конкурсе «Хвостатый хранитель 2.0»

Кошка Маша из «Городского культурного центра» Пскова заняла второе место в конкурсе «Хвостатый хранитель 2.0».

Она набрала 6136 голосов. Победителем стал кот Томас из Научно-технического музея имени Ивана Павловича Бардина, он набрал 8579 голосов. Всего в голосовании приняли участие более 26 тысяч человек.

Однако в министерстве культуры РФ отметили, что прототипами нового стикерпака станут все 5 финалистов конкурса, среди которых три кошки, кот и пони.

«Благодарим всех, кто на протяжении этих месяцев поддерживал в соцсетях Минкультуры России своих любимых пушистых питомцев лайками и яркими комментариями», - добавили в министерстве.

Напомним, кошка Маша - известный обитатель Городского культурного центра Пскова, посещала сессии депутатов Псковской городской Думы.