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Общество

В ГД попросили проверить исполнение закона о монополии провайдеров из-за Lovit

22.03.2025 18:20|ПсковКомментариев: 0

Вице-спикер ГД Владислав Даванков (фракция «Новые люди») обратится в Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести проверку по факту исполнения закона против монополии интернет-провайдеров из-за ситуации с провайдером домашнего интернета Lovit.

Роскомнадзор подтвердил массированную DDoS-атаку на провайдера домашнего интернета Lovit, которая продолжается до сих пор, специалисты работают над устранением последствий, доступ в интернет уже частично восстановлен, пишет РИА Новости.

«Чтобы люди не оказывались в таких ситуациях, год назад мы приняли закон против монополии интернет-провайдеров. Закон разработал Александр Хинштейн, когда еще был главой комитета по информполитике. Соблюдать его нужно всем. Обращусь к руководству ФАС с просьбой провести проверку по факту исполнения», - написал он в своем Telegram-канале.

Источник: Псковская Лента Новостей
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