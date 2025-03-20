Общество

Международный день борьбы с депрессией празднуют 24 марта

Ежегодно 24 марта отмечается Международный день борьбы с депрессией, с целью привлечения внимания людей к проблемам психического здоровья.

Депрессия (от латинского «deprimo» — «подавлять», «давить») — самое распространенное психическое расстройство, при котором у больного пропадает интерес к жизни, снижается самооценка и трудоспособность, преобладает плохое настроение, подавленность и сильное чувство вины. По мнению врачей, это серьезное заболевание, которое требует профессионального лечения. Еще Гиппократ описал его под названием «меланхолия», пишет calend.ru.

В зависимости от количества симптомов и степени их тяжести, депрессию разделяют на легкую, умеренную или тяжелую. Последний вариант приводит к полной неработоспособности человека — потере сна, аппетита, заторможенности мышления и суицидальным наклонностям, поэтому требует госпитализации.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 350 млн. человек в разных странах мира страдают от депрессии. По статистике, каждый десятый после 40 лет сталкивается с различными формами депрессивного расстройства психики, при этом большую часть из них составляют женщины. Заболевание встречается у 5% детей и подростков в возрасте от 10 до 16 лет, а больший процент суицидов случается в период юношеской депрессии. Каждая пятая женщина страдает от депрессии после рождения ребенка. Развитие болезни могут спровоцировать некоторые группы лекарственных препаратов, сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания.

Важно помнить, что депрессия — это болезнь, которая поддается лечению, но требует квалифицированной помощи специалистов. Отсутствие своевременного терапевтического вмешательства может привести к тяжелым последствиям для здоровья. Для привлечения внимания людей, медиков, узких специалистов, социальных служб на подобные заболевания и была учреждена сегодняшняя международная дата.

Один из способов лечения депрессии — нормализация уровня гормонов серотонина и дофамина, что обеспечивается соблюдением режима здорового сна, полноценного питания, пребывания в ярко освещенных местах, регулярных физических нагрузок. Но кто-то только с помощью медиков может выйти из этого гнетущего состояния. В арсенале врачей есть масса средств, которые доказали свою эффективность на практике — например, приём антидепрессантов, иглорефлексотерапия, расслабляющий массаж, сеансы психотерапии и т.д.

Также не стоит забывать и о профилактике данного заболевания. Поэтому нужно регулярно повышать себе настроение и самочувствие, чтобы свои расстройства и переживания не довести до серьезного недуга. Как бороться с депрессией в домашних условиях? Разобраться в причине своих беспокойств и попытаться решить их самостоятельно или с помощью близких людей. Перестать зацикливаться на проблеме, побольше общаться с разными людьми и в разных обстановках, не бояться проявлять эмоции и быть самим собой, не сравнивая себя с другими. Фильтровать поступающую информацию, заняться спортом и любимым делом, вести активный образ жизни или просто начать больше гулять.

Сегодня эта международная дата отмечается широким кругом специалистов, имеющих непосредственное отношение к диагностике, лечению и исследованию болезни. В их число входят: психологи, психотерапевты, врачи-психиатры, студенты медицинских ВУЗов профильных специальностей, работники социальных служб, помогающие справиться с психологическими проблемами.

Мероприятия в рамках Дня носят просветительский и информационный характер о профилактике и лечении депрессии. Учебные и медицинские учреждения организуют проведение семинаров, конференций, лекций для широкой аудитории. В медицинских кругах проходят мероприятия по обмену опытом. Устраиваются консультации психологов, психотерапевтов, тренинги с их участием. Благотворительные фонды занимаются сбором средств для помощи людям, подверженным депрессивному синдрому.