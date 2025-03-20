Общество

На встречу с председателем и вице-спикером областного Собрания приглашают псковичей в приёмную «Единой России»

Встречи с гражданами в общественной приёмной «Единой России» на этой неделе проведут спикер Собрания Александр Котов и вице-спикер Юрий Сорокин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

25 марта (вторник) с 10:00 до 12:00 прием проведет Юрий Сорокин, депутат по округу №4 (часть города Пскова).

26 марта (среда) с 10:00 до 11:00 попасть на личную встречу можно к Александру Котову, депутату по округу №8 (Дновский, Плюсский, Порховский и Стругокрасненский муниципальные округа).

Записаться на приём можно по телефону: 8 (8112) 66-25-12. Встречи пройдут по адресу: Псков, улица Гоголя, 9. Существует возможность озвучить свою проблему депутату онлайн.