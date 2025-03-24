«Постскриптум»: Новые памятники, очередная продажа кампуса ПсковГУ и неделя скандалов в обкоме КПРФ

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 марта. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Театрально-филармонический комплекс планируем, а кампус ПсковГУ вновь продаем – инфраструктурные новости недели.
- Про Довмонта и третью Ольгу: по решению городской Думы памятников в Пскове поприбавится.
- В Пскове стартовал сезон дорожных ремонтов – где начали?
- Неделя скандалов в региональной КПРФ – комментарии на эту тему нашего политического обозревателя, главного редактора ПЛН Александра Савенко.