Общество

Минфин не рассматривает введение акциза на чипсы

Возможность сделать чипсы подакцизным товаром в России не обсуждается, сообщил журналистам в кулуарах Госдумы статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Минфин данную инициативу, Сазанов сказал: «Нет, таких инициатив сейчас в Минфине не обсуждается».

Замминистра отметил, что в ближайшие три года правительство не планирует существенных корректировок налогового законодательства без какой-либо необходимости, пишет ТАСС.

Ранее газета «Известия» написала, что глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести акциз на чипсы, одновременно запретив их продажу несовершеннолетним.