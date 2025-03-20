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Общество

Минфин не рассматривает введение акциза на чипсы

24.03.2025 14:13|ПсковКомментариев: 0

Возможность сделать чипсы подакцизным товаром в России не обсуждается, сообщил журналистам в кулуарах Госдумы статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Минфин данную инициативу, Сазанов сказал: «Нет, таких инициатив сейчас в Минфине не обсуждается».

Замминистра отметил, что в ближайшие три года правительство не планирует существенных корректировок налогового законодательства без какой-либо необходимости, пишет ТАСС

Ранее газета «Известия» написала, что глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести акциз на чипсы, одновременно запретив их продажу несовершеннолетним.

Источник: Псковская Лента Новостей
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