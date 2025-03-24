Общество

Игорь Иванов подписал программу действий с председателями профсоюзных объединений России и Беларуси

Состоялась встреча руководителей Псковского, Витебского, Новгородского и Смоленского профцентров, в ходе которой подписали программу действий к соглашению о сотрудничестве профсоюзных объединений, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

Делегацию от Псковского областного совета профсоюзов составили председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и заместитель председателя Андрей Стегний.

«Совместное взаимодействие между региональными профсоюзными объединениями будет способствовать обмену опытом и взаимному обогащению», — отметил заместитель председателя Витебского облисполкома Вячеслав Дурнов на встрече в Витебске с председателями профцентров России и Беларуси.

Помимо обмена опытом между профсоюзным активом, в планах профобъединений реализация совместных проектов к 80-летию Победы, с особым акцентом на работу с молодежью. Важным направлением станет восстановление воинских захоронений.

В рамках визита также состоялось возложение цветов к мемориальному комплексу в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебской области.

Участники встречи посетили предприятия и спортивно-оздоровительный комплекс профсоюзов «Лосвидо», где ознакомились с работой первичных профсоюзных организаций.

«Работа в рамках соглашения позволит не только обмениваться опытом и наработками, а, объединив силы, сделать еще больше для членов профсоюзов наших регионов», — отметил Игорь Иванов.