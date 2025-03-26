Общество

Увеличены доходы и расходы бюджета ФОМС в Псковской области

Изменения в бюджет территориального Фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов приняли на 43-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Общая сумма доходов территориального Фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2025 год увеличена на 4 196 тысяч рублей, также увеличены показатели расходов бюджета фонда 2025 года на 311 297,4 тысячи рублей.

С учетом вносимых изменений, доходы бюджета фонда на 2025 год утвердили в сумме 12 715 401,8 тысячи рублей, расходы в сумме 13 022 503,2 тысячи рублей.

Сбалансированность бюджета достигается за счет остатка финансовых средств в бюджете фонда на 1 января 2025 года в сумме 307 101,4 тысячи рублей. Параметры доходной и расходной части на плановый период 2026 и 2027 годов остаются без изменений.