Общество

Марина Хохлова назначена на должность председателя Счетной палаты Псковской области

Марина Хохлова назначена на должность председателя Счетной палаты Псковской области на пятилетний срок полномочий. Такое решение приняли на 43-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 27 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В статье 4 закона Псковской области «О Счетной палате Псковской области» установлено, что срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты Псковской области составляет пять лет.

Ранее по представлению спикера Собрания Александра Котова кандидатура Марины Хохловой была согласована в Счётной палате Российской Федерации.

Напомним, что Марина Хохлова возглавляет орган государственного финансового контроля с февраля 2007 года. С 1990 по 2005 год она была руководителем Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №3 по Псковской области. С 2005 по 2006 год занимала пост начальника отдела контрольной работы управления Федеральной налоговой службы по Псковской области. С 1 февраля 2006 года возглавляла Государственное контрольно-ревизионное управление Псковской области.

Счётная палата региона ведёт аудит областного и местных бюджетов и подотчётна областному парламенту.