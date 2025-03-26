Общество

Более 40 тонн санкционных свежих груш уничтожили в Псковской области

На полигоне твёрдых бытовых отходов в Себеже под контролем инспекторов Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в рамках реализации указа президента Российской Федерации 26 марта уничтожено две партии польских и голландских груш общим весом 40,4 тонны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далаее: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Ранее в Усвятском районе вблизи деревни Дрозды сотрудниками Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ по Псковской области были остановлены 2 автотранспортных средства, которые осуществляли незаконный ввоз продукции без документов, подтверждающих её карантинное фитосанитарное состояние и происхождение, с территории Республики Беларусь в обход фитосанитарных постов. Транспортные средства передали должностным лицам управления Россельхознадзора для проведения мероприятий в рамках возложенных на службу полномочий.

На складе временного хранения при осуществлении досмотра грузовых отсеков автомобилей государственными инспекторами ведомства были выявлены 2 партии свежих груш общим весом 40,4 тонны. На коробках с фруктами содержались маркировочные этикетки с указанием стран происхождения – Польша и Нидерланды.

По факту выявленных нарушений в отношении водителей, незаконно перевозивших грузы, возбуждены дела об административном правонарушении.