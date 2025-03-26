Общество

Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Город для памятников и памятники для города?

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Три мудреца», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ключевая тема, которую сегодня обсудят ведущие Олег Добрынин, Артем Татаренко, Константин Калиниченко, нужно ли упростить процедуру исключения «памятников» из регионального списка объектов культурного наследия (ОКН)? Кроме того, «мудрецы», как обычно, представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.

Трансляция завершена