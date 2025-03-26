Общество

Субботник провели на склоне реки Ловать в Великих Луках

В Великих Луках стартовал весенний месячник по благоустройству, общими усилиями было собрано порядка 20 мешков мусора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фотографии: региональное отделение партии «Единая Россия»

Активисты Великолукского городского местного отделения партии «Единая Россия» уже начали преображать общественные территории города. Сегодня на территории склона реки Ловать, от спортивной школы «Экспресс» до спуска на острове Дятлинка, состоялся субботник.

Депутаты, члены политсовета, секретари первичных отделений вместе с молодогвардейцами, как всегда, собрались на традиционном месте.

«Это не просто работа — это наш вклад в преображение родного города. Спасибо всем, кто присоединился! Ваша энергия и труд помогают сохранять Великие Луки чистыми и уютными. Если вы хотите помочь, присоединяйтесь к нашим акциям и следите за объявлениями о проведении ближайших субботниках. Вместе мы сможем сделать больше!» - отметили в Великолукском городском местном отделении партии.