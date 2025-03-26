Общество

Частичное солнечное затмение смогут наблюдать псковичи 29 марта

Частичное солнечное затмение можно будет увидеть над Псковской областью 29 марта, сообщается в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «АстроПсков» / «ВКонтакте»

«В субботу, 29 марта, примерно с 14:00 до 15:20 при наличии хорошей погоды можно будет наблюдать частное солнечное затмение. Фаза будет небольшая, но это всё равно интересное событие», - сообщают астрономы-любители.

Также в группе отметили, что массовые наблюдения организовать не получится.

«Постараемся организовать трансляцию в группе с солнечного телескопа Coronado», - добавили активисты.