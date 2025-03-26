Общество

В течение апреля на рынке «Нива» в Пскове откроется мобильный ФАП для взрослых

В течение апреля на территории стоянки рынка «Нива» будет работать мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) для жителей Пскова старше 18 лет, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram-канал

По выходным дням с 9:00 до 14:00 все желающие смогут пройти комплексное медицинское обследование, включающее общий анализ крови, проверку уровня сахара и холестерина, консультацию терапевта и гинеколога (для женщин), а также другие необходимые исследования.