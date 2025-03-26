Общество

Управленцы Псковской области могут подать заявку на конкурс «Лидеры строительной отрасли»

Продолжается регистрация на пятый всероссийский конкурс «Лидеры строительной отрасли». Это открытый отраслевой конкурс управленцев среди представителей строительной отрасли, имеющих опыт работы в государственной или коммерческой организации строительной сферы на руководящих позициях различного уровня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Финалисты и победители конкурса войдут в кадровый резерв строительной отрасли, а проекты победителей — в стратегию развития отрасли. Конкурс пройдет в 4 этапа. Дистанционный этап завершится 1 июня. Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте.

С 15 мая по 15 июня участники пройдут онлайн-тестирование управленческого потенциала, лидерских способностей, уровня профессиональных компетенций, запись видеоинтервью о целях участия в конкурсе. В дистанционном полуфинале с 20 июня по 15 июля для участников подготовят образовательные программы от ведущих министерств и ведомств, демонстрируют свои профессиональные навыки в формате социально-экономических игр.

Очный финал пройдет в преддверии Дня строителя в Ярославле. В рамках финала наставники проведут семинары для участников конкурса, конкурсанты в составе проектных офисов будут решать бизнес или социальную задачу (кейсы), примут участие в отраслевых бизнес-играх, презентуют и защищают проекты, разработанные в предыдущем этапе.

Напомним, конкурс реализуется с 2021 года. В прошлом году по итогу первого отборочного этапа зарегистрировались 18 438 человек. Организатором конкурса выступает Всероссийский центр национальной строительной политики, при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов.