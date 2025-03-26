Общество

Школа сахарного диабета начнет свою работу в апреле в Пскове

Псковская городская поликлиника организует занятия в Школе сахарного диабета в апреле, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по здравоохранению Псковской области.

«8, 14 и 25 апреля в 14.00 ждём вас в отделении профилактики по адресу улица Кузбасской Дивизии, дом № 22. Участие бесплатное. Посещение школы поможет улучшить качество жизни. Ведь знания, которые пациенты получат о сахарном диабете, помогут управлять им», - отметили в комитете.

Занятия в школе пройдут в формате лекций с презентациями и практической части. После занятия пациенты смогут задать вопросы, которые их волнуют по теме сахарного диабета.

Участники получают информацию о типах диабета, механизмах его развития, особенностях течения и возможных осложнениях. В школе их обучат техникам самоконтроля, включая измерение уровня сахара в крови, что позволяет лучше понимать свою болезнь. Расскажут о правильном питании и планировании рациона, что важно для поддержания нормального уровня глюкозы, а также о том, как физические нагрузки влияют на уровень сахара, а также дают рекомендации по безопасности во время занятий спортом.

Ответят на вопросы назначения и применения инсулина, включая техники инъекций и управление дозировками.

«В школе вы получаете поддержку и общение с другими людьми, которые сталкиваются с похожими проблемами, помогает справляться с психологическими аспектами жизни с диабетом. И конечно профилактика осложнений. В школе обучают методам предотвращения и раннего выявления осложнений, таких как диабетическая стопа, болезни сердца и проблемы с глазами», - добавили в комитете.

Получить консультацию и предварительно записаться можно в колл-центре поликлиники по номеру телефону 299-028.

Школы сахарного диабета организованы и оснащены благодаря федеральной программе «Борьба с сахарным диабетом».