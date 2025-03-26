Общество

Закон о знании русского языка для детей мигрантов вступит в силу в апреле

Новый закон об обязательном знании русского языка для детей мигрантов при поступлении в школу вступит в силу с 1 апреля. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка. Для них при поступлении в общеобразовательную организацию вводится обязательная проверка законности нахождения на территории нашей страны, а также уровня владения русским языком», - написал он.

Кроме того, Володин рассказал еще о двух законодательных изменениях, которые с 1 апреля вступят в силу. Среди них - закон об усовершенствовании единой программы воспитательной работы в лагерях, а также закон об ограничении лимитов в ипотеке и автокредитовании, пишет ТАСС.

«В календарный план войдут родительские дни, знакомство детей с произведениями искусства и другие мероприятия, направленные на формирование патриотизма, трудолюбия, уважения к памяти защитников Отечества», - отметил Володин, говоря об изменениях в лагерях.

Председатель Госдумы также сообщил об индексации социальных пенсий на 14,75% в апреле.