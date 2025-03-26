Общество

Кинолог рассказал, почему собаки отказываются от еды

Отказ собаки от еды может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем питомца, гораздо более опасных, чем повышенный интерес к еде, который часто демонстрируют собаки, и лишний вес, наблюдающийся у таких питомцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Российской кинологической федерации.

«Пищевое поведение - один из важнейших показателей состояния здоровья собаки. Чаще всего владельцы сталкиваются с проблемой переедания у своего питомца. Но бывает и так, что собака начинает отказываться от корма», - сказал президент РКФ Владимир Голубев.

Эксперт подчеркнул, что в подобных ситуациях ни в коем случае нельзя заставлять собаку есть насильно.

«В отдельных случаях подобное поведение, особенно внезапный отказ от пищи, намного опаснее ожирения, поскольку может свидетельствовать о тяжелых состояниях, требующих незамедлительной помощи», - добавил он.

Среди серьезных заболеваний, часто сопровождающихся потерей аппетита, кинолог упомянул болезни желудочно-кишечного тракта (гастриты, колиты, панкреатиты и другие воспалительные процессы), которые также могут вызывать рвоту или диарею. Кроме того, это могут быть болезни почек, при которых собака старается чаще пить, у нее наблюдается частое мочеиспускание.

Другим недугом, который может заставить собаку отказываться от еды, может быть болезнь печени. Низким аппетитом, а также вялостью, рвотой желчью и желтушностью слизистых оболочек сопровождаются гепатит, цирроз и другие заболевания. Также апатию и отказ от пищи могут вызывать злокачественные новообразования, особенно желудочно-кишечного тракта и ротовой полости.