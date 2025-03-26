Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Кампуса Не будет
Эквайринг За счет ПСБ
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Креативная экономика Как начать свое дело?
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Предпоказ фильма «Смерть единорога»
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Наталия Родионова О работе в профсоюзе
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
 
 
 
ещё Общество 26.03.2025 12:442 «Дневной дозор»: Нужен ли России словарь традиционных ценностей? 31.03.2025 08:400 Псковским работодателям необходимо подтвердить основной вид экономической деятельности до 15 апреля 31.03.2025 08:200 Продажи смартфонов в России рухнули на 25% 31.03.2025 07:020 Международный день резервного копирования отмечают 31 марта 30.03.2025 21:400 Эксперт дал советы россиянам, которые решили сменить место работы 30.03.2025 21:200 Кинолог рассказал, почему собаки отказываются от еды
 
 
 
Самое популярное 25.03.2025 16:084 Кампуса не будет 24.03.2025 17:572 Рейтингомер: вызов на дуэль, пойманный Андрей Малахов и сбежавшая Анфиса Чехова 25.03.2025 12:210 С ресторана в Пскове могут взыскать 200 тысяч рублей за нарушение авторских прав 25.03.2025 17:010 Интерактив: Просочиться в псковский «Автохолл» 26.03.2025 22:490 В Пскове сбита женщина на пешеходном переходе. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковским работодателям необходимо подтвердить основной вид экономической деятельности до 15 апреля

31.03.2025 08:40|ПсковКомментариев: 0

Юридическим лицам необходимо подтвердить в отделении СФР по Псковской области основной вид экономической деятельности за 2024 год в срок не позднее 15 апреля включительно. В регионе это коснется порядка 10 175 страхователей, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

В России могут упростить получение страховых выплат для ИП в случае больничного : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«С начала года 2 080 страхователей региона уже подтвердили основной вид деятельности, который по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный вес в общем объеме выпущенной продукции или оказанных работодателем услуг. Он определяется страхователем самостоятельно и носит заявительный характер. Подтверждение необходимо для установления страхового тарифа на обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», — отметил заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Страхователям, которые не сделают этого, будет установлен максимальный страховой тариф, соответствующий тому виду деятельности, который имеет наиболее высокий класс профессионального риска из заявленных им видов экономической деятельности, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). От этого показателя напрямую зависит, какой процент (от 0,2 до 8,5%) от начисленной работнику зарплаты работодатель будет перечислять в Социальный фонд в качестве страхового взноса.

Подтвердить ОВЭД должны все организации, зарегистрированные на территории Псковской области в 2024 году и ранее (кроме индивидуальных предпринимателей). Организациям, зарегистрированным в 2025 году, подтверждать ОВЭД не требуется.

Для подтверждения основного вида экономической деятельности работодателям или их законным представителям (по доверенности) необходимо направить в отделение СФР по Псковской области заявление утвержденной формы, справку-подтверждение ОВЭД, а также копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2024 год (кроме страхователей – субъектов малого предпринимательства).

Документы можно представить в электронном виде через Единый портал государственных услуг, личный кабинет страхователя на сайте СФР, шлюз спецоператора (например, СБИС, Контур, Астрал) и бухгалтерские программы, работающие через систему социального электронного документооборота (СЭДО); либо на бумажном носителе — в клиентскую службу Отделения СФР, МФЦ, почтой.

Все вопросы, касающиеся подтверждения ОВЭД, можно задать специалистам Отделения фонда по телефонам — 8 800 100 00 01, (8112) 700-201 или в Telegram-чате для страхователей Псковской области.

Теги: #бизнес #страхование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стали ли вы водить аккуратнее после повышения штрафов за нарушение ПДД?
В опросе приняло участие 144 человека
31.03.2025, 09:000 Объем кредитов россиян рекордно снизился за 10 лет 31.03.2025, 08:400 Псковским работодателям необходимо подтвердить основной вид экономической деятельности до 15 апреля 31.03.2025, 08:200 Продажи смартфонов в России рухнули на 25% 31.03.2025, 08:000 Депутаты Госдумы предложили расширить полномочия правительства в координации с ЦБ
31.03.2025, 07:300 Россияне стали массово продавать свое жилье в рассрочку 31.03.2025, 07:020 Международный день резервного копирования отмечают 31 марта 30.03.2025, 22:030 Концерт Кубанского казачьего хора прошёл в Пскове. ФОТО 30.03.2025, 21:400 Эксперт дал советы россиянам, которые решили сменить место работы
30.03.2025, 21:200 Кинолог рассказал, почему собаки отказываются от еды 30.03.2025, 21:000 14-летняя девочка упала в шахту заброшенного крематория в Великих Луках 30.03.2025, 20:400 Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в Свято-Троицком соборе 30.03.2025, 20:200 Носух в псковском подворье «Птичий дворик» переселили в новый вольер
30.03.2025, 20:000 Депутат рассказала об условиях для отключения отопления 30.03.2025, 19:400 Роспотребнадзор изучает вирус, якобы вызывающий кашель с кровью 30.03.2025, 19:200 Москвич выкинул кота из окна из-за проигрыша футбольной команды 30.03.2025, 19:050 Тело мужчины с признаками утопления обнаружили в реке Кухва Островского района
30.03.2025, 19:000 К концу предстоящей недели на Северо-Западе России ожидается похолодание 30.03.2025, 18:400 В псковском подворье «Птичий дворик» вылупились три страусёнка Эму 30.03.2025, 18:200 Эксперт предупредила, что беспроводные наушники могут стать инструментом мошенничества 30.03.2025, 18:000 Трамп пригрозил России новыми пошлинами
30.03.2025, 17:400 Сотрудники «Михайловского» поучаствовали в «книжкиной неделе» России и Беларуси 30.03.2025, 17:200 Псковский десятиклассник победил в научно-технической олимпиаде «Старт в Науку» 30.03.2025, 17:000 День социального работника уголовно-исполнительной системы РФ отмечается 30 марта 30.03.2025, 16:400 80-летие отметила псковичка на массовом забеге на Набережной реки Великой
30.03.2025, 16:240 В Пскове водитель такси сбил ребенка во дворе дома 30.03.2025, 16:200 До +17 градусов прогнозируют в Псковской области 31 марта 30.03.2025, 16:030 Борис Елкин: Гала-концерт стал яркой финальной точкой III Международного фестиваля-конкурса «Псковский скоморох» 30.03.2025, 15:400 Псковский Барсик станет частью выставки на финале конкурса от Российского общества «Знание»
30.03.2025, 15:200 Врач рассказала о продуктах, обладающих антивозрастным эффектом 30.03.2025, 15:000 Теперь долги по ЖКХ родители не смогут переложить на ребенка 30.03.2025, 14:400 Новые скворечники появились в музее-усадьбе «Петровское» в Пушкинских Горах 30.03.2025, 14:200 22 псковских школьника приняли участие в Международном форуме научной молодежи в Москве
30.03.2025, 14:000  ООО «Экогрупп» предупреждает о телефонных мошенниках, которые представляются сотрудниками псковской компании 30.03.2025, 13:400 Эквадор в 2024 году удержал долю в 98% на рынке бананов в России 30.03.2025, 13:200 Пскович стал самым младшим делегатом съезда Движения Первых 30.03.2025, 13:000 Псковичка заняла третье место на Всероссийских соревнованиях по фехтованию
30.03.2025, 12:400 Жительница Опочки осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Республики Таджикистан 30.03.2025, 12:200 HR-эксперт рассказала о вакансиях, которые сейчас в спросе 30.03.2025, 12:003 36% псковичей — за то, чтобы повысить возраст молодежи c 35 до 40 лет - опрос 30.03.2025, 11:400 Почти 500 тысяч рублей потеряли жительницы Псковской области из-за мошенников
30.03.2025, 11:200 Об изменениях в семейной ипотеке с 1 апреля, рассказали россиянам 30.03.2025, 11:000 Юрист назвал мусор, за выброс которого на свалку грозит штраф 30.03.2025, 10:400 Эксперт предупредил, что рост цен на топливо весной может ускориться 30.03.2025, 10:200 Счётная палата и правительство запустят серию семинаров для финансистов в бюджетных учреждениях Псковской области
30.03.2025, 10:000 В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь 30.03.2025, 09:400 Эксперт рассказала, что мошенники делают с чужими номерами СНИЛС 30.03.2025, 09:200 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 30 марта 30.03.2025, 09:000 День прогулки по парку отмечается 30 марта
29.03.2025, 22:000 Российский рэпер находится в тяжелом состоянии в клинике Таиланда 29.03.2025, 21:441 Момент ДТП на Октябрьской площади в Пскове попал на видео 29.03.2025, 21:370 Более 300 тысяч детей совершили льготные перелеты в России 29.03.2025, 21:230 В Вологодской области самолет аварийно сел на трассу
29.03.2025, 21:000 В России расширили список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь 29.03.2025, 20:370 Суд заблокировал Telegram-каналы с данными по выводу средств с «Пушкинских карт» 29.03.2025, 20:170 Моноспектакль Максима Аверина «Научи меня жить» прошел в Пскове. ФОТО 29.03.2025, 19:580 ДТП с участием фургона произошло на Крестовском шоссе в Пскове
29.03.2025, 19:402 Фотофакт: Синие подснежники расцвели в Пскове 29.03.2025, 19:160 В Петербурге задержали мужчину с тележкой, в которой нашли человеческие останки 29.03.2025, 18:500 Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заболевании с кровавым кашлем 29.03.2025, 18:370 До +17 градусов прогреется воздух в Псковской области днем 30 марта
29.03.2025, 18:200 Неизвестный вирус, вызывающий кашель с кровью, появился в России 29.03.2025, 17:586 Фотофакт: Лошадницы продолжают оказывать услуги в Детском парке Пскова, несмотря на запрет 29.03.2025, 17:400 Эксперт перечислил опасные ингредиенты в составах протеиновых батончиков 29.03.2025, 17:170 Внутришкольный этап всероссийских соревнований по паркуру состоялся в Пскове
29.03.2025, 17:002 Аналитики спрогнозировали рост ВВП РФ 29.03.2025, 16:400 Закон о знании русского языка для детей мигрантов вступит в силу в апреле 29.03.2025, 16:200 Медработникам дефицитных специальностей будут выплачивать до миллиона рублей при приеме на работу в Псковской области 29.03.2025, 16:000 Псковича будут судить за кражу сломанного автомобиля
29.03.2025, 15:420 Что делать при утере за границей паспорта, рассказали в МВД 29.03.2025, 15:230 Правительство поддержало проект о блокировке денег, полученных преступным путем 29.03.2025, 15:020 Художник из Санкт-Петербурга представила в Пскове комикс про уроженку вымершей гдовской деревни 29.03.2025, 14:490 Солнечное затмение запечатлел псковский астроном
29.03.2025, 14:400 Как помочь в решении конфликта ребенка в школе с одноклассниками, объяснила специалист 29.03.2025, 14:200 Гала-концерт фестиваля «Псковский скоморох» проходит в Пскове 29.03.2025, 14:000 В учреждениях УИС Псковской области чествовали социальных работников в преддверии профессионального праздника 29.03.2025, 13:410 Псковичам напомнили о возможности наблюдать солнечное затмение 29 марта
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru