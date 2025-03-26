Общество

Псковским работодателям необходимо подтвердить основной вид экономической деятельности до 15 апреля

Юридическим лицам необходимо подтвердить в отделении СФР по Псковской области основной вид экономической деятельности за 2024 год в срок не позднее 15 апреля включительно. В регионе это коснется порядка 10 175 страхователей, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

«С начала года 2 080 страхователей региона уже подтвердили основной вид деятельности, который по итогам предыдущего года имеет наибольший удельный вес в общем объеме выпущенной продукции или оказанных работодателем услуг. Он определяется страхователем самостоятельно и носит заявительный характер. Подтверждение необходимо для установления страхового тарифа на обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», — отметил заместитель управляющего Отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Страхователям, которые не сделают этого, будет установлен максимальный страховой тариф, соответствующий тому виду деятельности, который имеет наиболее высокий класс профессионального риска из заявленных им видов экономической деятельности, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). От этого показателя напрямую зависит, какой процент (от 0,2 до 8,5%) от начисленной работнику зарплаты работодатель будет перечислять в Социальный фонд в качестве страхового взноса.

Подтвердить ОВЭД должны все организации, зарегистрированные на территории Псковской области в 2024 году и ранее (кроме индивидуальных предпринимателей). Организациям, зарегистрированным в 2025 году, подтверждать ОВЭД не требуется.

Для подтверждения основного вида экономической деятельности работодателям или их законным представителям (по доверенности) необходимо направить в отделение СФР по Псковской области заявление утвержденной формы, справку-подтверждение ОВЭД, а также копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2024 год (кроме страхователей – субъектов малого предпринимательства).

Документы можно представить в электронном виде через Единый портал государственных услуг, личный кабинет страхователя на сайте СФР, шлюз спецоператора (например, СБИС, Контур, Астрал) и бухгалтерские программы, работающие через систему социального электронного документооборота (СЭДО); либо на бумажном носителе — в клиентскую службу Отделения СФР, МФЦ, почтой.

Все вопросы, касающиеся подтверждения ОВЭД, можно задать специалистам Отделения фонда по телефонам — 8 800 100 00 01, (8112) 700-201 или в Telegram-чате для страхователей Псковской области.