Общество

В Пскове 34% соискателей не верят в дискриминацию при трудоустройстве – опрос

В Пскове 34% соискателей не верят в дискриминацию при трудоустройстве. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из города.

Сегодня 34% псковичей не верят в предвзятость при трудоустройстве. Однако при формальном равенстве возможностей 2 из 3 соискателей по-прежнему сталкиваются со скрытыми барьерами при приеме на работу. Каждый второй пскович считает, что существует возрастная дискриминация при приеме на работу, 27% респондентов отмечают предвзятость по факту наличия/отсутствия детей, 25% — по гендерному признаку, а 19% — по месту жительства или национальности. По мнению 11% респондентов, дискриминирующим фактором может быть семейное положение, 4% — вероисповедание.

Мужчины чаще отмечают дискриминацию по возрасту и семейному статусу, тогда как женщины акцентируют внимание на предвзятом отношении к полу соискателя и наличию детей. Возрастной фактор становится более ощутимым с годами — 68% работников старше 45 лет сталкивались с этим барьером, тогда как среди молодежи до 35 лет таких только 41%. При этом молодые соискатели острее воспринимают дискриминацию по всему остальному спектру критериев: «Молодых стараются не брать — мало опыта», «Маленькие дети часто болеют», «Столица особенно отличается предвзятым отношением к приезжим».