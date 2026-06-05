Сойки из псковского «Птичьего дворика» переехали в монастырь

Сойки из псковского подворья «Птичий дворик» переехали в Псково-Печерский монастырь, сообщили в группе подворья в соцсети «ВКонтакте».

Фото и видео: подворье «Птичий дворик» Псков / «ВКонтакте»

«Друзья, помните, мы выкармливали пятерых птенцов? Они подросли, окрепли, но стали ручными, кормили-то с рук, в каждый клювик. Выпускать пора, думали, куда же, и тут нам позвонили из Псково-Печерского монастыря», - рассказали в «Птичьем дворике».

Отец Алексей, с которым подворье сотрудничает уже несколько лет и которому передавали белок и аистов, сказал, что они с удовольствием примут соек. На территории монастыря много деревьев, птицы будут жить на воле, но под присмотром, в безопасности.

«Он прислал видео. Спасибо отцу Алексею и всем, кто помогал принимал участие в судьбе этих малышей», - добавили в «Птичьем дворике».